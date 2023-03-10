МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Курс доллара перешел в минус по отношению к иене и ускорил снижение к евро в пятницу после выхода данных по занятости в США, следует из данных торгов. Инфляция в России опустилась ниже десяти процентов впервые за год

По состоянию на 19.18 мск курс доллара к иене снижался на 1,06%, до 134,7 иены с уровня прошлого закрытия в 136,14 иены. До выхода статистики в 16.30 мск доллар дорожал к иене до 136,7 иены. Курс евро к доллару по состоянию на 19.18 мск поднимался до 1,0667 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,058 доллара, перед публикацией данных евро дорожал до 1,059 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 1%, до 104,25 пункта.

Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с уровня предыдущего месяца в 3,4%, в то время как аналитики полагали, что показатель не изменится. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 311 тысяч при прогнозируемом росте на 205 тысяч.

На следующей неделе во вторник будут опубликована статистика по потребительских ценам в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 6% с 6,4% месяцем ранее.

Статистика по рынку труда и потребительским ценам имеет большое значение для инвесторов, поскольку это два основных показателя, на которые опирается Федрезерв США при определении своих дальнейших действий в монетарной политике. Это в свою очередь может повлиять на динамику валютного рынка.