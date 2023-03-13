Власти Индии обсудят с представителями стартапов банкротство американского банка SVB
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар — ПРАЙМ. Власти Индии обсудят с представителями индийских стартапов банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщил государственный министр Индии по предпринимательству, развитию навыков, электронике и технологиям Раджив Чандрасекар.
"Закрытие Silicon Valley Bank, безусловно, разрушает стартапы по всему миру. Стартапы — это неотъемлемая часть экономики Новой Индии. На этой неделе я встречусь с индийскими стартапами, чтобы понять, как правительство Нарендры Моди может помочь им во время этого кризиса", — сообщил он в Twitter.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.
Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.
Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank.
В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.
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