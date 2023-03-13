НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар — ПРАЙМ. Власти Индии обсудят с представителями индийских стартапов банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщил государственный министр Индии по предпринимательству, развитию навыков, электронике и технологиям Раджив Чандрасекар. Власти США предоставят всем вкладчикам SVB доступ к их сбережениям

"Закрытие Silicon Valley Bank, безусловно, разрушает стартапы по всему миру. Стартапы — это неотъемлемая часть экономики Новой Индии. На этой неделе я встречусь с индийскими стартапами, чтобы понять, как правительство Нарендры Моди может помочь им во время этого кризиса", — сообщил он в Twitter.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Минфин США занялся поиском покупателя для обанкротившегося банка SVB

Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank.

В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.