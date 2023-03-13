Курс юаня поднялся выше 11 рублей впервые с 24 февраля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,01 рубля впервые с 24 февраля, евро достиг 81,44 рубля
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника слабо растет к доллару, но снижается к евро и юаню, стоимость китайской валюты выше 11 рублей, впервые с 24 февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск снижается на 4 копейки, до 76,06 рубля, юаня — растет на 4 копейки, до 11,01 рубля, евро — увеличивается на 44 копейки, до 81,44 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230313/840042529.html
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