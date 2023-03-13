МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника слабо растет к доллару, но снижается к евро и юаню, стоимость китайской валюты выше 11 рублей, впервые с 24 февраля, следует из данных Московской биржи. Рубль немного опускается перед выходными

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск снижается на 4 копейки, до 76,06 рубля, юаня — растет на 4 копейки, до 11,01 рубля, евро — увеличивается на 44 копейки, до 81,44 рубля.