МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Американская валюта резко снизилась в понедельник, после того как власти США приняли меры в связи с внезапным банкротством Silicon Valley Bank. Теперь инвесторы ожидают, что ужесточения политики ФРС будет менее агрессивным, чем они прогнозировали раньше. Власти США предоставят всем вкладчикам SVB доступ к их сбережениям

Когда в Азии шли первые часы торгов, власти США объявили о ряде мер, заявив, что с понедельника все клиенты SVB будут иметь доступ к своим депозитам. Было также объявлено, что вкладчики Signature Bank, закрытого в воскресенье финансовым регулятором штата Нью-Йорк, не понесут убытков.

Кроме того, ФРС обещала обеспечить дополнительное финансирование по новой программе, предусматривающей кредитование финансовых организаций сроком до одного года под залог казначейских облигаций и других активов.

Индекс доллара снизился на 0,528%, до минимума почти за месяц 103,69, после того как аналитики Goldman Sachs сообщили, что не ожидают повышения ставок ФРС на заседании 22 марта. Ранее они прогнозировали, что ключевая ставка будет повышена на 25 базисных пунктов.

Банкротство SVB заставило инвесторов предполагать, что ФРС вряд ли повысит ставку в марте на 50 базисных пунктов. Теперь они сосредоточат внимание на выходящих во вторник данных по инфляции, которые могут просигнализировать о степени агрессивности центрального банка.

По словам аналитика Commonwealth Bank Of Australia Кэрол Конг, приоритетом ФРС остается борьба с инфляцией, которая пока не замедлилась, и выходящий во вторник отчет это подтвердит.

"С учетом того, что произошло в финансовой системе США, повышение ставки на 25 базисных пунктов более вероятно, чем на 50", — добавила Конг.

Сейчас рынки с вероятностью 18% учитывают в котировках, что ФРС оставит ставку на текущем уровне, а вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов оценивают в 82%. До банкротства SVB они ожидали повышения ставки на 50 базисных пунктов с вероятностью 70%. Курс юаня поднялся выше 11 рублей впервые с 24 февраля

"Прогнозы пика ставки, видимо, будут понижены от значений, достигнутых после выступления (председателя ФРС Джерома) Пауэлла во вторник", — сказал главный аналитик Corpay Карл Шамотта. По его мнению, банкротство усилит волатильность рынков, и инвесторы будут опасаться очередных проблем на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

Японская иена на момент написания статьи укрепилась против доллара США на 0,95%, за доллар давали 133,71 иены, а ранее в понедельник пара опускалась до минимума за месяц 133,58.

Пара евро/доллар США выросла на 0,86%, до 1,0731, и торгуется около одномесячного максимума 1,0737, достигнутого ранее в течение сессии.

Британский фунт поднялся против доллара США на 0,92%, до 1,2139.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 1,41%, до 0,667, и готовится завершить сессию самым сильным ростом с 6 января. Новозеландская валюта укрепилась против американской на 1%, до 0,620.

Биткоин и другие цифровые валюты выросли: биткоин поднялся на 11,5%, до 22 406,70 доллара США, а эфир — на 11,75%, до 1 593,70 доллара США.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая обычно меняется параллельно прогнозам динамики процентных ставок, снизилась на 20,3 базисных пункта, до 4,385%. Это однодневное падение доходности было самым глубоким с "черного понедельника" 1987 года.