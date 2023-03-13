МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российская валюта на основных торгах усилила рост курса по отношению к доллару, пытается дорожать к юаню, но снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс юаня поднялся выше 11 рублей впервые с 24 февраля

Курс доллара с расчетами "завтра" к 11.14 мск снижается на 42 копейки, до 75,68 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,95 рубля, а курс евро растет на те же 2 копейки, до 81,02 рубля. При этом стоимость доллара ранее в понедельник уже опускалась до 75,40 рубля.

Укрепление рубля в понедельник в первую очередь идет по линии доллара, к евро рубль стабилен, обращает внимание Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций". При этом ранее в понедельник курс евро колебался в широком диапазоне от 80,55 до 81,5 рубля.

"Причина такого движения в общем спаде индекса доллара (DXY). На фоне происходящих в США событий в банковском секторе локально наблюдается отток из долларов в другие валюты. Учитывая тот факт, что регуляторы за выходные сумели оперативно решить проблему с Silicon Valley Bank (SVB) и Signature, а также купировать риски ее распространения на другие банки (пока все так выглядит), просадка доллара к основным мировым валютам может быть кратковременной", — говорит он. В АКРА рассказали, грозит ли России повторение кризиса 2008 года

"ФРС временно сместило акцент на поддержку банковской системы вместо борьбы с инфляцией. На это быстро отреагировал доллар по отношению к евро и другим ведущим валютам. У нас рубль также укрепляется к доллару (в юане нет такого сильного укрепления). Есть вероятность что в марте будет протестирована отметка 72 рубля, но ниже доллар вряд ли уйдет из-за ухудшения платежного баланса России. Новая реальность для России на этот год — пара "доллар-рубль" в диапазоне 72-80 рублей", — добавляет биржевой аналитик Андрей Верников.

Плюсом в пользу рубля играет и тот факт, что слабость DXY традиционно положительно сказывается на сырьевых товарах, включая нефтяные котировки, добавляет Карпунин.