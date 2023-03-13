МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 10 марта составил 5,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Курс юаня поднялся выше 11 рублей впервые с 24 февраля

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как сообщал Минфин, в период с 7 марта по 6 апреля это будут продажи валюты – суммарно на 119,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день.