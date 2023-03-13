МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после банкротства двух банков в США, следует из данных торгов. Байден ответит на вопросы о "банковском кризисе" в США

По состоянию на 13.58 мск курс евро к доллару растет до 1,0675 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0643 доллара, курс доллара к иене опускается до 133,53 иены со 134,98 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,34%, до 104,2 пункта.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. По мнению ряда экспертов, крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. А помимо этого, затем власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

Инвесторы теперь опасаются дальнейших проблем в банковском секторе страны, преобладают даже риски рецессии, что негативно для американской валюты.

Во вторник ожидается публикация новых данных об инфляции. Аналитики полагают, что годовой показатель по итогам февраля замедлился до 6% с 6,4% месяцем ранее.