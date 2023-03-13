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2023
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Доллар упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта
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Курс рубля усиливает рост: стоимость доллара упала ниже 75 рублей, впервые с 1 марта, а евро — ниже уровня в 80 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 13.03.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост: стоимость доллара упала ниже 75 рублей, впервые с 1 марта, а евро — ниже уровня в 80 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.23 мск падает на 1,13 рубля, до 74,97 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 79,93 рубля, юаня — на 9 копеек, до 10,88 рубля.