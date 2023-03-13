МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост: стоимость доллара упала ниже 75 рублей, впервые с 1 марта, а евро — ниже уровня в 80 рублей, следует из данных Московской биржи. Уже ждем: США выпускают новый банковский кризис

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.23 мск падает на 1,13 рубля, до 74,97 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 79,93 рубля, юаня — на 9 копеек, до 10,88 рубля.