МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Доллар США резко снизился в понедельник, поскольку инвесторы теперь полагают, что ужесточение политики ФРС будет менее агрессивным, чем они прогнозировали раньше, так как власти принимают меры для смягчения последствий внезапного краха Silicon Valley Bank. ФРС выделит допсредства банкам США для защиты их финансовой устойчивости

В начале азиатских торгов власти США объявили о ряде мер, заявив, что с понедельника все клиенты SVB будут иметь доступ к своим депозитам.

Было также объявлено, что вкладчики Signature Bank, закрытого в воскресенье финансовым регулятором штата Нью-Йорк, не понесут убытков.

Кроме того, ФРС обещала обеспечить дополнительное финансирование по новой программе, предусматривающей кредитование финансовых организаций сроком до одного года под залог казначейских облигаций и других активов.

Рыночные потрясения, вызванные коллапсом Silicon Valley Bank, вызвали ожидания в отношении того, что ФРС не будет повышать ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов. Теперь фокус смещается на данные по инфляции, которые выйдут во вторник.

Индекс доллара снизился на 0,55%, до минимума почти за месяц 103,67, после того как аналитики Goldman Sachs сообщили, что теперь не ожидают повышения ключевой ставки ФРС на заседании 22 марта. На момент написания статьи индекс находился на отметке 104,12.

Сейчас рынки с вероятностью 60% учитывают в котировках, что ФРС оставит ставку на текущем уровне, а вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов оценивают в 40%. До банкротства SVB они ожидали повышения ставки на 50 базисных пунктов с вероятностью 70%.

"Наблюдаются радикальные изменения в ожиданиях, касающихся процентных ставок, и в соответствии с этим сценарием доллар снизился", — отмечает Нильс Кристенсен, главный аналитик Nordea.

"Причина того, что мы наблюдаем такой пересмотр ожиданий в отношении ставок, состоит в крахе банков. Если мы не увидим продолжения этого процесса, ожидания в отношении ставок быстро восстановятся", — добавляет он.

Японская иена и швейцарский франк, считающиеся валютами-убежищами, выиграли после краха SVB.

Иена укрепилась на 1,5% против американского доллара, до самого высокого уровня почти за месяц: пара доллар США/японская иена торговалась по 133,03. Пара доллар США/швейцарский франк торговалась с понижением на 0,8%, по 0,9140.

Между тем пара евро/доллар США торгуется с повышением на 0,29%, по 1,0670. В ходе торгов пара достигала максимума почти за месяц 1,0737. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка.

"Ожидается, что ЕЦБ все-таки повысит ставку на 50 базисных пунктов, — говорит Кристенсен. — Вопрос в том, насколько воинственной будет позиция ЕЦБ. Мы считаем, что банк подаст сигнал о дальнейшем повышении ставок в будущем".

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,39% от уровня закрытия пятницы, до 1,2082.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,87%, до 0,6639, и готовится завершить сессию самым сильным процентным ростом с 7 февраля. Новозеландская валюта укрепилась против американской на 1%, до 0,6194.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая обычно меняется параллельно прогнозам динамики процентных ставок, снизилась на 44 базисных пунктов, до 4,1447%, и может показать самое сильное трехдневное падение с "черного понедельника" 1987 года.

Биткоин и другие цифровые валюты выросли за выходные: на момент написания статьи биткоин торговался по 22 114 долларов США, а эфир — на уровне 1 581 доллар.