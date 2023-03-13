МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник уверенно растет к основным торгуемым на Московской бирже валютам, несмотря на волатильность на мировых рынках, выросшую после банкротств некоторых крупных американских банков, следует из данных торгов.

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Курс доллара расчетами "завтра" на 16.58 мск падал на 97 копеек, до 75,13 рубля, евро — на 60 копеек, до 80,4 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 4 копейки до 10,93 рубля, а объем торгов ими составлял 90,7 миллиарда рублей против 47,4 миллиарда по евро и 92,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 1,3%, евро – на 0,8%, юань — на 0,4%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,08 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в понедельник днем торгуется в уверенном плюсе, игнорируя возросшую волатильность мировых бирж после банкротств некоторых крупных американских банков.

Добыча нефти.

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Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

В то же время, власти США делают все возможное, чтобы не допустить разрастания финансового кризиса. В частности, президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам в банковской системы Штатов, заверил американцев, что все их депозиты остаются доступны при необходимости. Впрочем, его выступление было кратким, конкретных мер он не анонсировал.

На фоне надежд на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США евро усилил рост к доллару и прибавляет уже 0,7% до 1,0716 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) терял 0,8%, до 103,7 пункта, сигнализируя о спросе на риск.

Однако нефть из-за опасений рецессии в США также дешевела (что нетипично при ослаблении доллара) – к 16.58 мск она падала на 2,3% до 80,9 доллара за баррель сорта Brent.

Внутренним психологическим фактором укрепления рубля могли стать сообщения от ФТС. В частности, профицит торгового баланса РФ за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 19,9%, импорт снизился на 11,7%, а внешнеторговый оборот увеличился на 8,1%, до 850,5 миллиарда долларов. Также ФТС заявила, что частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли.

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"Примерно год назад ФТС прекратила публиковать эти данные, сильно затруднив оценки ситуации в экономике и на валютном рынке. Оперативная информации о динамике экспорта и импорта, в частности по объемам нефтегазового экспорта и общего объема импорта, явно поможет участникам валютного рынка понять тенденции в курсе рубля", — комментирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

ПРОГНОЗЫ

Ключевое событие недели для российского рынка – пятничное решение ЦБ по ставке, где не ожидается её изменения с сохранением "ястребиной" риторики регулятора, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Однако для курса рубля важны валютные потоки, причем не только торговые, но и финансовые, добавляет он.

"ФТС, кстати, начнет давать основные цифры по внешней торговле, поэтому следить за этой частью "уравнения" будет проще. По-прежнему ждем небольшого роста рубля ближе к концу марта и стабилизацию во втором квартале", — говорит Полевой.

С учетом замедления темпов исполнения бюджетных расходов, сокращения профицита и удорожания стоимости ликвидности в банковской системе ЦБ РФ не изменит ключевую ставку 17 марта, сохранив при этом в пресс-релизе сигнал о возможности ужесточения политики, также говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля.