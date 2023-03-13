МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник уверенно растет к основным торгуемым на Московской бирже валютам, несмотря на волатильность на мировых рынках, выросшую после банкротств некоторых крупных американских банков, следует из данных торгов. В АКРА рассказали, грозит ли России повторение кризиса 2008 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.58 мск падал на 97 копеек, до 75,13 рубля, евро — на 60 копеек, до 80,4 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 4 копейки до 10,93 рубля, а объем торгов ими составлял 90,7 миллиарда рублей против 47,4 миллиарда по евро и 92,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 1,3%, евро – на 0,8%, юань — на 0,4%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,08 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в понедельник днем торгуется в уверенном плюсе, игнорируя возросшую волатильность мировых бирж после банкротств некоторых крупных американских банков. Стоимость нефти Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

В то же время, власти США делают все возможное, чтобы не допустить разрастания финансового кризиса. В частности, президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам в банковской системы Штатов, заверил американцев, что все их депозиты остаются доступны при необходимости. Впрочем, его выступление было кратким, конкретных мер он не анонсировал.

На фоне надежд на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США евро усилил рост к доллару и прибавляет уже 0,7% до 1,0716 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) терял 0,8%, до 103,7 пункта, сигнализируя о спросе на риск.

Однако нефть из-за опасений рецессии в США также дешевела (что нетипично при ослаблении доллара) – к 16.58 мск она падала на 2,3% до 80,9 доллара за баррель сорта Brent.

Внутренним психологическим фактором укрепления рубля могли стать сообщения от ФТС. В частности, профицит торгового баланса РФ за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 19,9%, импорт снизился на 11,7%, а внешнеторговый оборот увеличился на 8,1%, до 850,5 миллиарда долларов. Также ФТС заявила, что частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли. Аналитик назвал страны, где грядет дефолт

"Примерно год назад ФТС прекратила публиковать эти данные, сильно затруднив оценки ситуации в экономике и на валютном рынке. Оперативная информации о динамике экспорта и импорта, в частности по объемам нефтегазового экспорта и общего объема импорта, явно поможет участникам валютного рынка понять тенденции в курсе рубля", — комментирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

ПРОГНОЗЫ

Ключевое событие недели для российского рынка – пятничное решение ЦБ по ставке, где не ожидается её изменения с сохранением "ястребиной" риторики регулятора, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Однако для курса рубля важны валютные потоки, причем не только торговые, но и финансовые, добавляет он.

"ФТС, кстати, начнет давать основные цифры по внешней торговле, поэтому следить за этой частью "уравнения" будет проще. По-прежнему ждем небольшого роста рубля ближе к концу марта и стабилизацию во втором квартале", — говорит Полевой.

С учетом замедления темпов исполнения бюджетных расходов, сокращения профицита и удорожания стоимости ликвидности в банковской системе ЦБ РФ не изменит ключевую ставку 17 марта, сохранив при этом в пресс-релизе сигнал о возможности ужесточения политики, также говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля.