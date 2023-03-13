МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Директор Департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" назвал доллар "бумажкой на доверии". Предсказавший кризис 2008 года инвестор ждет краха еще одной компании

По его словам, сейчас кризис западной модели глобализации лишь усугубляется: у США и их союзников политические соображения начинают доминировать над экономическими.

" Для того чтобы сохранить за собой конкурентные преимущества, они начали использовать экономические и финансовые инструменты как оружие. Это безостановочное применение санкций, манипулирование валютным и фондовым рынками и даже прямое вмешательство во внутренние дела других государств", — заявил Дробинин.

Однако это лишь усилило структурные проблемы, которые и ударили по Западу. Так, например, доверие к американскому доллару оказалось подорвано, что влечет за собой его демонополизацию как средства расчетов, инвестиций и сбережений.

"Давайте скажем прямо: доллар — это не более чем "бумажка на доверии", а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за 31 триллион долларов", — добавил дипломат.

Это, по словам Дробинина, привело к эрозии рынка банковских услуг. Кроме того, Европа пострадала и от антироссийских санкций, которые лишь усилили ее экономические проблемы: инфляция в прошлом году превысила в регионе 11 процентов, а доля доллара упала за последние 20 лет с 71 до 59 процентов и продолжает снижаться.