МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Директор Департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" назвал доллар "бумажкой на доверии".

Банкрот

Предсказавший кризис 2008 года инвестор ждет краха еще одной компании

По его словам, сейчас кризис западной модели глобализации лишь усугубляется: у США и их союзников политические соображения начинают доминировать над экономическими.

" Для того чтобы сохранить за собой конкурентные преимущества, они начали использовать экономические и финансовые инструменты как оружие. Это безостановочное применение санкций, манипулирование валютным и фондовым рынками и даже прямое вмешательство во внутренние дела других государств", — заявил Дробинин.

Однако это лишь усилило структурные проблемы, которые и ударили по Западу. Так, например, доверие к американскому доллару оказалось подорвано, что влечет за собой его демонополизацию как средства расчетов, инвестиций и сбережений.

"Давайте скажем прямо: доллар — это не более чем "бумажка на доверии", а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за 31 триллион долларов", — добавил дипломат.

Это, по словам Дробинина, привело к эрозии рынка банковских услуг. Кроме того, Европа пострадала и от антироссийских санкций, которые лишь усилили ее экономические проблемы: инфляция в прошлом году превысила в регионе 11 процентов, а доля доллара упала за последние 20 лет с 71 до 59 процентов и продолжает снижаться.