МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75 рублей ровно и 10,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к евро и иене на ожиданиях смягчения политики ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,1 рубля, до 75 рублей ровно, юаня — на 4 копейки, до 10,93 рубля, евро — на 55 копеек, до 80,45 рубля.