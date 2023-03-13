МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник уверенно вырос к основным торгуемым на Московской бирже валютам и особенно – к доллару — на фоне банкротств некоторых крупных американских банков и неопределенности в этой сфере, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар и юань снизились к рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,1 рубля, до 75 рублей ровно, юаня — на 4 копейки, до 10,93 рубля, евро — на 55 копеек, до 80,45 рубля.

Доллар упал за день на 1,5%, евро — на 0,7%, юань – на 0,4%.

Объем торгов юанями составил 97,9 миллиарда рублей против 50,5 миллиарда по евро и 107,3 миллиарда по доллару.

Рублевая цена нефти составила около 6,07 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА СЛАБЫЙ ДОЛЛАР

Российская валюта в понедельник торговалась в уверенном плюсе на фоне слабости доллара, проявившейся после банкротств некоторых крупных американских банков.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

Евро прибавляет уже 0,9% до 1,0742 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) терял 1%, до 103,5 пункта, уйдя на минимумы с середины февраля.

Однако нефть из-за опасений рецессии в США также дешевела (что нетипично при ослаблении доллара) – к 20.35 мск она падала на 2,3% до 80,9 доллара за баррель сорта Brent.

"Российская валюта отыгрывала обвал доллара на глобальных рынках, который спровоцировало резкое изменение ожиданий инвесторов в отношении политики ФРС на фоне возникших проблем в финансовом секторе. Так, за последнее время на рынке уже появились прогнозы скорого перехода ФРС к снижению ставки, тогда как еще совсем недавно рассматривались лишь различные варианты дальнейшего повышения ставки", — комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

ПРОГНОЗЫ

Не исключено, что в ближайшее время развитие негативной ситуации на финансовом рынке США будет иметь продолжение, однако дальнейшее влияние данного фактора на российский рынок будет сдержанным в силу сохранения локальных ограничений на движение капитала, говорит Кравченко, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

Более актуальным фактором влияния для валютного рынка РФ остается движение потоков по счету текущих операций, и здесь ситуация остается достаточно напряженной, добавляет он.

"ФТС России, решившая возобновить публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, сообщила, что в феврале профицит текущего счета платежного баланса упал до 5,8 миллиарда долларов из-за сокращения экспортных потоков, а в целом по 2023 году показатель может уменьшиться до 75 миллиардов против 227 миллиардов в 2022 году", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Данная информация фундаментально негативна для нацвалюты РФ. В этой связи мы считаем, что импульс укрепления рубля является кратковременным. По нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в коридоре 74,5-76,5 рубля", — добавляет он.