МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Введенные против России санкции приводят к отказу многих стран от доллара, из-за чего США лишаются возможности печатать свою валюту в неограниченных количествах, заявил в статье для New York Post обозреватель Джей Ньюман. Дефицит бюджета США в феврале составил 262 миллиарда долларов

Отметив, что антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара, что наносит мощный удар по позиции Америки на международной арене, Ньюман делает вывод, что "эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется" и возможность США дешево покупать иностранные товары.

Он почеркнул, что свыше ста стран не поддержали западные санкции против России, и в связи с этим возникают экономические коалиции, использующие иные валюты для реализации товаров. А отсутствие альтернативы доллару, по его мнению, оказалось иллюзорным.

Использование нацвалют в торговле между странами вызывает снижение как спроса на доллар, так стоимости доллара, а значит, последует постепенное повышение цен, пояснил Ньюман.

С падением доллара, как утверждает обозреватель, США потеряют свой вес на международной арене, а также подвергнутся риску оказаться в "долговой яме". Чтобы избежать этого сценария, Вашингтону, по убеждению Ньюмана, нужно сократить число стратегических противников и "раз и навсегда навести порядок в собственной экономике".