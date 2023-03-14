МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению против доллара после позитивного старта торгов, также теряет к юаню и евро: американская валюта торгуется по 75,12 рубля, китайская – по 10,94 рубля, европейская – по 80,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль уверенно вырос на фоне обвала доллара на форексе

Курс доллара расчетами "завтра" к 7.10 мск рос на 12 копеек — до 75,12 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,94 рубля, евро — на 14 копеек, до 80,59 рубля.

На старте торгов доллар снижался к рублю на 18 копеек.