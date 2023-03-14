МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Китайский юань во вторник упал с максимума почти за один месяц, достигнутого днем ранее, так как китайские компании покупали доллар США, воспользовавшись его широкомасштабным ослаблением. Курс рубля снижается к доллару, юаню и евро

Доллар торговался около минимумов за несколько недель, так как страх более масштабного системного кризиса после крушения банков США заставил трейдеров задуматься о том, что Федеральная резервная система может сделать паузу в цикле агрессивного повышения ставок.

До открытия рынка Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар/юань на уровне 6,8949 против 6,9375 в понедельник. Это самый низкий курс пары со 2 марта.

На спот-рынке пара доллар/континентальный юань открылась по 6,8549, а в середине сессии торговалась по 6,8715. В понедельник пара достигла 6,8345, самого низкого уровня с 15 февраля. Чат-бот ChatGPT объяснил лидерство доллара среди мировых валют

Трейдер одного китайского банка отмечает, что сырьевые компании были одними из основных покупателей американской валюты, которая им необходима для международных расчетов.

По словам аналитиков Barclays, после сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая завершилась в понедельник, они ожидают, что в краткосрочной перспективе пара будет в целом ориентироваться на доллар, так как внешние факторы будут доминировать над внутренними.

Рынки будут внимательно следить за данными США по инфляции, которые выйдут позднее в течение сессии, так как по ним можно будет судить о перспективах политики ФРС.

В Nomura ожидают, что на следующей неделе ФРС понизит ставки, а в Goldman Sachs говорят, что больше не ожидают их повышения.

Инвесторы также будут следить за данными по активности, которые выйдут в среду, когда Народный банк Китая, как ожидается, продолжит предоставление среднесрочных займов, говорят трейдеры.

"Это будут первые данные по активности в этом году, и они укажут на силу экономики в период празднования Нового года по лунному календарю", — говорят они. Доллар укрепляется в рамках коррекции

В среду подходит срок по кредитам, выданным в рамках программы среднесрочного кредитования MLF, на сумму 200 млрд юаней (29,11 млрд долларов). Рынки считают, что центральный банк продолжит предоставлять кредиты под прежнюю ставку.

"Мы считаем, что Народный банк Китая следит за восстановлением экономики, чтобы вовремя переключиться на выжидательную позицию", — говорят аналитики Citi.

"Мы не думаем, что в ближайшее время необходимо сокращение программы MLF или снижение ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR), но сокращение разрыва между процентными ставками по существующим и новым ипотечным займам может быть желательным", — добавляют они.

К середине сессии пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8758.