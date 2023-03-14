МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам во вторник утром растет, следует из данных торгов. Американская валюта стабилизируется после трех торговых сессий падения, при этом инвесторы ожидают выхода данных по годовой инфляции в США за февраль. Курс юаня отошел от максимумов за месяц

По состоянию на 8.08 мск курс евро к доллару снижается до 1,0702 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0729 доллара, курс доллара к иене растет до 133,89 иены со 133,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,3%, до 103,9 пункта.

Индекс доллара за последние три торговые сессии опустился на 1,9%, поскольку у инвесторов изменились ожидания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ранее на фоне сильной макростатистики инвесторы закладывали повышение ставки Федрезерва в марте на 50 базисных пунктов, но затем после банкротства ряда банков в США прогноз был пересмотрен до увеличения на 25 базисных пунктов, как и в феврале — до 4,75-5% годовых. Традиционно более "ястребиные" сигналы ФРС поддерживают доллар, а ожидания более слабого повышения сдерживают стоимость американской валюты. Инвесторы обанкротившихся банков потеряют деньги, заявил Байден

Волну волатильности на рынках запустило закрытие в США банков Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.

Инвесторы ждут позднее во вторник выход данных по инфляции в США, которая является важным параметром для Федрезерва при принятии решения о монетарной политике. Аналитики полагают, что годовой показатель по итогам февраля замедлился до 6% с 6,4% месяцем ранее. Целевой уровень при этом составляет 2%.