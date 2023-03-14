МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Курс рубля на основных торгах снижается к доллару, мало меняется к юаню, при этом слабо подрастая к евро, следует из данных Московской биржи. Финансист напомнил о новых возможностях для рубля с 1 апреля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.56 мск растет на 14 копеек, до 75,14 рубля, юаня — торгуется чуть выше уровня вчерашнего закрытия, на отметке в 10,93 рубля, евро — снижается на 18 копеек, до 80,27 рубля.

В центре внимания валютного рынка сегодня — публикация данных об инфляции в США, способная скорректировать ожидания дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС), считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

В паре "доллар-рубль" "техническая" поддержка расположена в районе 74,5 рубля, и не исключено, что сегодня, во вторник, она будет тестироваться на прочность, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Сегодня пара "доллар-рубль" может попытаться перейти в нижнюю часть диапазона 74-76 рублей, не исключает и Жильников.

"При этом не исключаем роста волатильности из-за смешанного внешнего фона. С одной стороны, вероятность повышения ключевой ставки ФРС на предстоящем заседании снижается, наряду с рисками по финсектору США придавливающая позиции доллара на глобальных рынках, с другой стороны — уход инвесторов от риска на глобальных рынках оказывает давление на нефтяные котировки", — заключает он.