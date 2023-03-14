МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска допускает, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота. Дерипаска заявил, что США могут лишиться "священного статуса"

Накануне финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки, который предсказал крах Lehman Brothers в 2008 году, в своем Twitter-аккаунте порекомендовал покупать больше золота, серебра и биткоинов, поскольку прогнозирует "жесткую посадку" экономики США. Дерипаска опубликовал ссылку на интервью Кийосаки телеканалу Fox Business.

"Если веселый инвестор окажется прав даже на 10%, то, кажется, пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота", — сопроводил пост Дерипаска.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Названы неизбежные последствия банкротства SVB для мировой экономики

Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.