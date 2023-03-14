МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник днем растет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, восстанавливаясь после снижения в понедельник из-за беспокойств о банковском кризисе, следует из данных торгов. Доллар укрепляется в рамках коррекции

По состоянию на 14.20 мск курс евро к доллару опускается до 1,0720 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0729 доллара, курс доллара к иене растет до 134,01 иены со 133,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,19%, до 103,8 пункта.

Заметное снижение курса доллара накануне было вызвано банкротствами нескольких американских банков днями ранее.

Так, регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank (SVB). Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. А помимо этого, в США были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.

Помимо этого, инвесторы ожидают публикации очередного индекса потребительских цен в США позже во вторник. Аналитики прогнозируют замедление годовой инфляции до 6% по итогам февраля с 6,4% месяцем ранее.