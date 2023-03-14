Американцы верят в кризис доллара больше россиян, показало исследование
Gallup International Association: больше половины американцев верят в кризис доллара
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Индонезия заняла первое место по доле граждан, считающих, что через четверть века американский доллар перестанет быть ведущей мировой валютой, показало проведенное швейцарской Gallup International Association глобальное исследование.
"В Индонезии 64% (граждан) верят в утрату долларом мирового лидерства в ближайшие 25 лет", — приводит Gallup International полученные результаты. Следующими за Индонезией идут Йемен (61%) и Сирия (59%).
Интересно, что в России в крах доллара верят чуть меньше половины респондентов (49%), тогда как в самих США их доля даже больше — 51%.
Меньше всего верят в потерю долларом своей позиции в Индии (41%).
Исследование проводилось в 64 крупнейших странах мира за исключением Китая. Оно состоялось впервые, поэтому отследить динамику изменения восприятия доллара пока невозможно.
https://1prime.ru/Forex/20230314/840064043.html
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