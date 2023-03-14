МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Индонезия заняла первое место по доле граждан, считающих, что через четверть века американский доллар перестанет быть ведущей мировой валютой, показало проведенное швейцарской Gallup International Association глобальное исследование. Американский миллиардер констатировал крушение американского капитализма

"В Индонезии 64% (граждан) верят в утрату долларом мирового лидерства в ближайшие 25 лет", — приводит Gallup International полученные результаты. Следующими за Индонезией идут Йемен (61%) и Сирия (59%).

Интересно, что в России в крах доллара верят чуть меньше половины респондентов (49%), тогда как в самих США их доля даже больше — 51%.

Меньше всего верят в потерю долларом своей позиции в Индии (41%).

Исследование проводилось в 64 крупнейших странах мира за исключением Китая. Оно состоялось впервые, поэтому отследить динамику изменения восприятия доллара пока невозможно.