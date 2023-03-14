МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Binance прекратит переводы в фунтах стерлингов для всех пользователей с 22 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря этой крупнейшей криптобиржи. HSBC купила британский филиал Silicon Valley Bank за один фунт

Пресс-секретарь Binance пояснил, что компания Paysafe, партнер криптобиржи в переводах в фунтах, оповестила о прекращении предоставления своих услуг, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь отметил, что это затронет всех пользователей Binance, добавив, что переводы в фунтах для новых клиентов были прекращены еще в понедельник.

"Binance гарантирует, что пострадавшие пользователи по-прежнему смогут получить доступ к своим балансам в фунтах стерлингов", — приводит также агентство слова пресс-секретаря, который сказал, что изменения "затронут менее 1% пользователей Binance".

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. Ранее Binance также сообщала, что с 8 февраля временно приостанавливает покупку и продажу криптовалют за доллары.