МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник снижается к основным торгуемым на Московской бирже валютам, корректируя на фоне дешевеющей нефти рост понедельника, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Американские банки толкают мир к новому кризису

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.14 мск повышался на 28 копеек, до 75,28 рубля, евро — на 20 копеек, до 80,65 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 1 копейку, до 10,94 рубля, а объем торгов ими составлял 57,3 миллиарда рублей против 51,3 миллиарда по евро и 63,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,4%, евро – на 0,2%, юань — на 0,1%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,02 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник днем торгуется в минусе на фоне дешевеющей нефти, после активного роста в понедельник. По итогам первого дня недели курс доллара упал на 1,1 рубля, юаня — на 4 копейки, евро — на 55 копеек. Рубль торгуется разнонаправленно во вторник

"Давление на рубль оказывает снижение нефтяных цен, которое ускорилось после открытия европейских торгов. Это усугубляет ситуацию с притоком на российский рынок инвалюты, учитывая сокращение экспортной выручки из-за санкций, а также большого геополитического дисконта в ценах на поставляемую из страны продукцию", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 17.14 мск падала на 0,9%, до 80 долларов ровно за баррель сорта Brent. Опасения по поводу рецессии в мировой экономике сохраняются на фоне громких банкротств банков в США.

ПРОГНОЗЫ

Давление на нефть может оказывать ликвидация позиций финансовых организаций, которые в условиях растущего недоверия в банковской сфере пытаются улучшить свою ситуацию с ликвидностью, продавая нефтяные фьючерсы, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Впрочем, поддержку рублю могут оказывать экспортеры в рамках подготовки к налоговым платежам. Поэтому текущее ослабление рубля сложно назвать сколь-либо значимым", — добавляет он.

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к завершению текущей сессии: 74,5–76,4 рубля, 79,15–81,5 рубля и 10,8–11 рублей соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.