МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале снизился на 11,8%, в феврале — на 5,1%, говорится в материалах ЦБ. Рубль опускается после роста в понедельник

Реальный курс рубля к доллару в феврале снизился на 5,5% по сравнению с январем, к евро — на 4,2%.

Номинальный курс рубля к доллару в феврале снизился на 5,2%, к евро — на 4,5%.