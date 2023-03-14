Реальный эффективный курс рубля снизился в январе-феврале
ЦБ сообщил о снижении реального эффективного курса рубля в январе-феврале на 11,8 процента
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале снизился на 11,8%, в феврале — на 5,1%, говорится в материалах ЦБ.
Реальный курс рубля к доллару в феврале снизился на 5,5% по сравнению с январем, к евро — на 4,2%.
Номинальный курс рубля к доллару в феврале снизился на 5,2%, к евро — на 4,5%.
https://1prime.ru/Forex/20230314/840068569.html
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