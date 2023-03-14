МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,32 рубля и 10,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар восстанавливается после курсовых потерь днем ранее

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 32 копейки, до 75,32 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,94 рубля, евро — на 20 копеек, до 80,65 рубля.