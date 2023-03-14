Доллар и юань выросли против рубля на торгах вторника
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,32 рубля и 10,94 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 32 копейки, до 75,32 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,94 рубля, евро — на 20 копеек, до 80,65 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230314/840069289.html
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