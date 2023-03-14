МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник вечером растет к евро и иене после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов. Доллар укрепляется в рамках коррекции

По состоянию на 19.14 мск курс евро к доллару опускался до 1,0723 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0729 доллара, курс доллара к иене рос до 134,34 иены со 133,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 103,75 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 6% с 6,4% месяцем ранее, что совпало с прогнозами аналитиков. В месячном выражении потребительские цены в стране за февраль выросли на 0,4% после роста на 0,5% в январе.

Статистика об инфляции имеет особое значение для инвесторов, поскольку может указать на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 79% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов, 21% опрошенных прогнозируют ее сохранение на текущем уровне.

"Учитывая проблемы с банками, этот отчет не настолько плох, чтобы снова поставить вопрос о повышении ставки на 50 базисных пунктов, однако если ФРС хочет сохранить доверие в вопросе инфляции, тогда эти данные говорят о том, что им нужно снова повысить ставку на следующей неделе и не давать сигналов того, что они остановятся", — приводит агентство Блумберг слова основателя The Sevens Report Тома Эссей (Tom Essaye).