МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник опустился к основным торгуемым на Московской бирже валютам, корректируя рост понедельника на фоне активно дешевеющей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль опускается после роста в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 32 копейки, до 75,32 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,94 рубля, евро — на 20 копеек, до 80,65 рубля.

Объем торгов юанями составил 63,6 миллиарда рублей против 55,1 миллиарда по евро и 71 миллиарда по доллару.

Доллар повысился за день на 0,4%, евро — на 0,25%, юань — на 0,1%.

Рублевая цена нефти составила около 5,9 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что, в свою очередь, определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник торговалась в умеренном минусе на фоне дешевеющей нефти после активного роста в понедельник. По итогам первого дня недели курс доллара упал на 1,1 рубля, юаня — на 4 копейки, евро — на 55 копеек.

"Давление на российскую валюту было обусловлено снижением нефтяных котировок, которое во вторник ускорилось", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

"Вернулось давление фундаментальных факторов — экспортная выручка сжимается из-за санкций и геополитических дисконтов на реализуемое сырье, а цены на нефть упали ниже 80 долларов из-за проблем банков США", — добавляет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.22 мск теряла 4%, до 77,5 доллара за баррель сорта Brent. Опасения по поводу рецессии в мировой экономике сохраняются на фоне громких банкротств банков в США.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,7 пункта, отыгрывая падение понедельника. После смены понижательного тренда индекса доллара во вторник рубль уже не мог укрепляться, как в понедельник, добавляет Бахтин.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе ожидается консолидация курса в диапазоне 74-77 рублей за доллар, прогнозирует Капустянский.

Поддержку рублю с середины месяца могут оказывать экспортеры, желающие заблаговременно конвертировать валютную выручку для прохождения налогового периода марта, рассчитывает Бахтин.

"По нашим оценкам, в среду курс доллара может двигаться в пределах 75-76 рублей", — добавляет он.