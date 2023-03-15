Рубль символически растет к доллару, не меняется к юаню и снижается к евро
Рубль растет к доллару до 75,26, не меняется к юаню и снижается к евро до 80,86
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Валюта РФ перешла к символическому росту против доллара после небольшого снижения на старте торгов среда, юань мало меняется, а евро подрастает: доллар торгуется по 75,26 рубля, юань – в районе 10,93 рубля, евро – по 80,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 7.08 мск снижается на 6 копеек, до 75,26 рубля, юаня – торгуется недалеко от уровня предыдущего закрытия – чуть выше 10,93 рубля, евро растет на 21 копейку, до 80,86 рубля.
На старте торгов доллар поднимался на 6 копеек, юань – на 1 копейку к уровню предыдущего закрытия торгов.
https://1prime.ru/Forex/20230315/840073247.html
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