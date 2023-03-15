МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Валюта РФ перешла к символическому росту против доллара после небольшого снижения на старте торгов среда, юань мало меняется, а евро подрастает: доллар торгуется по 75,26 рубля, юань – в районе 10,93 рубля, евро – по 80,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль снизился во вторник на фоне дешевеющей нефти

Курс доллара расчетами "завтра" к 7.08 мск снижается на 6 копеек, до 75,26 рубля, юаня – торгуется недалеко от уровня предыдущего закрытия – чуть выше 10,93 рубля, евро растет на 21 копейку, до 80,86 рубля.

На старте торгов доллар поднимался на 6 копеек, юань – на 1 копейку к уровню предыдущего закрытия торгов.