Reuters: доллар укрепился против иены на умеренных ожиданиях по процентным ставкам в США
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Доллар пользуется спросом на торгах в Азии в среду, в то время как инвесторы поумерили ожидания относительно понижения процентных ставок в США, а страх перед очередным банковским кризисом ослаб. Между тем был опубликован еще один сильный отчет по инфляции, пишет агентство Reuters.
После продаж в течение двух предыдущих сессий доллар укрепился примерно на 0,2% как против евро, так и против японской иены. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась по 32,52, а пара евро/доллар — по 1,0729.
Во вторник акции банков выросли, а облигации и фьючерсы на процентные ставки сдали часть многочисленных позиций, завоеванных после коллапса трех американских банков.
Ралли британского фунта, скандинавских валют, австралийского и новозеландского долларов также, похоже, выдохлись, хотя эти валюты и не сдали завоеванных позиций.
"Думаю, что когда пыль рассеется, доллар окажется не столь сильным, и поток данных, вероятно, вернется в центр внимания", — говорит стратег-аналитик Westpac Имре Шпайцер.
Рынок фьючерсов на процентные ставки теперь предполагает 80%-ную вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе.
Потребительские цены в США значительно выросли в феврале, сохраняя давление на Федеральную резервную систему относительно сдерживания инфляции.
Британский фунт, поднявшийся за неделю примерно на 1%, стабилизировался на уровне 1,2149 доллара.
Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,2% до 0,6225. Пара австралийский доллар/доллар США торговалась почти без изменений, по 0,6682.
Наряду с более стабильными фондовыми рынками и относительным спокойствием на рынке облигаций, динамика валютного рынка свидетельствует о том, что первоначальные опасения по поводу кризиса банковской системы США уменьшились после краха Silicon Valley Bank на прошлой неделе.
Однако сильные результаты считающегося валютой-убежищем швейцарского франка, который вырос более чем на 3% за пять дней, говорят о повышенном уровне беспокойства на рынках.
https://1prime.ru/Forex/20230315/840073602.html