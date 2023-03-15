МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Доллар пользуется спросом на торгах в Азии в среду, в то время как инвесторы поумерили ожидания относительно понижения процентных ставок в США, а страх перед очередным банковским кризисом ослаб. Между тем был опубликован еще один сильный отчет по инфляции, пишет агентство Reuters. Рубль символически растет к доллару, не меняется к юаню и снижается к евро

После продаж в течение двух предыдущих сессий доллар укрепился примерно на 0,2% как против евро, так и против японской иены. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась по 32,52, а пара евро/доллар — по 1,0729.

Во вторник акции банков выросли, а облигации и фьючерсы на процентные ставки сдали часть многочисленных позиций, завоеванных после коллапса трех американских банков.

Ралли британского фунта, скандинавских валют, австралийского и новозеландского долларов также, похоже, выдохлись, хотя эти валюты и не сдали завоеванных позиций.

"Думаю, что когда пыль рассеется, доллар окажется не столь сильным, и поток данных, вероятно, вернется в центр внимания", — говорит стратег-аналитик Westpac Имре Шпайцер.

Рынок фьючерсов на процентные ставки теперь предполагает 80%-ную вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе.

Потребительские цены в США значительно выросли в феврале, сохраняя давление на Федеральную резервную систему относительно сдерживания инфляции. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

Британский фунт, поднявшийся за неделю примерно на 1%, стабилизировался на уровне 1,2149 доллара.

Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,2% до 0,6225. Пара австралийский доллар/доллар США торговалась почти без изменений, по 0,6682.

Наряду с более стабильными фондовыми рынками и относительным спокойствием на рынке облигаций, динамика валютного рынка свидетельствует о том, что первоначальные опасения по поводу кризиса банковской системы США уменьшились после краха Silicon Valley Bank на прошлой неделе.

Однако сильные результаты считающегося валютой-убежищем швейцарского франка, который вырос более чем на 3% за пять дней, говорят о повышенном уровне беспокойства на рынках.