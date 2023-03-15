МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в среду после выхода серии данных, указавших на неровное восстановление экономики страны после отмены жестких антиковидных ограничений. Раскрыто, почему США утратили право бесконечно печатать доллары

Инвесторы также ждут заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет на следующей неделе, после того как крах двух банков заставил опасаться более широкого финансового кризиса в США.

Официальные данные, опубликованные в среду, показали, что розничные продажи в Китае за первые два месяца года вновь вернулись к росту. Тем временем производственная активность росла немного слабее, чем ожидалось, а в секторе недвижимости сохранялась слабость. Судя по всему, экономике еще необходимо время, чтобы полностью восстановиться после пандемии.

"Мы думаем, что юань продолжит снижаться, так как открытие экономики должно естественным образом привести к сокращению положительного сальдо платежного баланса, тогда как геополитические риски сохраняются", — говорят аналитики Goldman Sachs.

"Власти сместили фокус на то, чтобы больше содействовать росту, и они, вероятно, будут противодействовать любому значительному повышению курса юаня против корзины CFETS", — добавляют они.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар США/китайский юань на уровне 6,8680 против 6,8949 во вторник.

На спот-рынке пара доллар США/континентальный юань открылась на уровне 6,8820, а к середине сессии торговалась по 6,8843.

Падение юаня сдерживала неопределенность в отношении траектории ставки ФРС и того, что она означает для доллара.

"Краткосрочные ожидания и настроения на рынке на протяжении последних двух недель менялись слишком быстро, что очень затрудняет ставки на эту валюту", — говорит трейдер одного зарубежного банка.

Доллар нашел поддержку, когда инвесторы умерили ожидания в отношении понижения ставок в США, так как страх банковского кризиса снизился, а данные вновь указали на устойчиво высокую инфляцию.

Между тем центральный банк Китая наращивает вливания ликвидности, предлагая среднесрочные кредиты четвертый месяц подряд и сохраняя процентные ставки без изменений.

К середине сессии индекс доллара находился на уровне 103,518, тогда как пара доллар/офшорный юань торговалась по 6,884.