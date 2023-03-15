МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Курс валюты РФ днем в среду заметно снижается к доллару и евро, также рубль дешевеет к юаню: доллар торгуется по 75,81 рубля, евро – по 81,22 рубля, юань – в районе 10,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Дерипаска рассказал, когда нужно срочно избавляться от доллара

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.11 мск растет на 49 копеек, до 75,81 рубля, юаня – на 3 копейки, до 10,97 рубля, евро — на 57 копеек, до 81,22 рубля.

На утренней сессии доллар и юань торговались преимущественно недалеко от уровней закрытия вторника, а курс евро умеренно подрастал к рублю.

Для пары "доллар-рубль" актуален коридор 74,5-76,5 рубля, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

А Егор Жильников из Промсвязьбанка далее в среду ожидает, что пара продолжит торговаться в верхней части текущего диапазона 74-76 рублей, но в случае перехода цен на нефть к более уверенному восстановлению он допускает новые попытки ухода ниже 75 рублей.