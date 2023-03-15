МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Евро опускается к доллару на 1,2% после очередного обвала акций крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse, следует из данных торгов. На Байдена подали в суд из-за скандального законопроекта

По состоянию на 14.43 мск курс евро к доллару снижается до 1,0604 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0732 доллара. Курс доллара к иене опускается до 133,63 иены со 134,22 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,9%, до 104,52 пункта.

Акции крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse в среду обновили очередной исторический минимум.

Во вторник финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что Credit Suisse станет следующим банком, который потерпит крах после американского Silicon Valley Bank (SVB).

На фоне проблем в банковском секторе на рынках растут опасения рецессии. Это оказывает давление в том числе и на курс евро.