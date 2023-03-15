МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду снижается к доллару и юаню, но растет против евро на фоне опасений по поводу возможного банкротства Credit Suisse, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Раскрыто, почему США утратили право бесконечно печатать доллары

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск повышался на 71 копейку, до 76,03 рубля, евро снижался на 48 копеек, до 80,18 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 5 копеек, до 10,98 рубля, а объем торгов ими составлял 60,4 миллиарда рублей против 59,7 миллиарда по евро и 54,1 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,9%, юань — на 0,4%, евро терял 0,6%.

Рублевая цена нефти составляла около 5,65 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в среду разнонаправленно меняется к основным резервным валютам: дешевеет к американской, но растет к европейской в условиях провала евро на форексе на 1,8%, до 1,054 доллара.

"Давление на все рублевые активы оказало быстрое ухудшение внешнего фона. Активное снижение мировых рынков, евро и нефтяных цен было вызвано опасениями, что следующей жертвой глобального банковского кризиса может стать намного более крупная кредитная организация — Credit Suisse. Это способно вызвать цепную реакцию, спровоцировав серьезный финансово-экономический кризис", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.29 мск падала на 3,9%, до 74,4 доллара за баррель сорта Brent. Кроме опасений по поводу рецессии в мировой экономике, инвесторы обращают внимание на оценки Международного энергетического агентства. В частности, оно ожидает добычу нефти в мире в текущем году на уровне 101,6 миллиона баррелей в сутки, тем самым увеличив прогноз прироста этого показателя на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 1,1%, до 104,7 пункта, сигнализируя о падении спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ Аналитик оценил возможность банкротства Credit Suisse

Рубль снижается вторую торговую сессию подряд по отношение к доллару, который уже тестирует уровень 76 рублей, отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

"В целом давление на национальную валюту РФ сохраняется из-за снижения цен на нефть и, как следствие, снижения нефтегазовых доходов, что негативно влияет на торговый баланс страны. В краткосрочной перспективе ожидается консолидация курса в диапазоне 74-77 рублей за доллар", — добавляет она.

Наметившийся банковский кризис, в случае его развития, будет способствовать замедлению глобальной экономики, что в, свою очередь, будет создавать давление на товарных площадках и, прежде всего, на нефтяных, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Тем не менее, мы сохраняем прогнозный диапазон колебаний курса в 75,30-76,25 рубля за доллар. В краткосрочной перспективе мы не ожидаем существенного роста курса юаня по отношению к рублю и предполагаем диапазон: 10,9-11 рублей за валюту КНР", — добавляет он.