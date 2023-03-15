Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 75,99 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 75,99 рубля, юань — до 11 рублей
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,99 рубля и 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 67 копеек, до 75,99 рубля, юаня — на 6 копеек, до 11 рублей ровно, евро упал на 43 копейки, до 80,23 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230315/840084395.html
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