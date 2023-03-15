МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,99 рубля и 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 67 копеек, до 75,99 рубля, юаня — на 6 копеек, до 11 рублей ровно, евро упал на 43 копейки, до 80,23 рубля.