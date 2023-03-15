МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Курс евро продолжает снижаться к доллару в среду вечером, европейская валюта ускорила темпы падения почти до 2%, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.17 мск курс евро к доллару снижается на 1,81%, до 1,0537 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0732 доллара. Днем евро дешевел примерно до 1,06 доллара. Курс доллара к иене опускается до 132,67 иены со 134,22 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 1,3%, до 104,94 пункта.

Евро продолжает сильно дешеветь к доллару на фоне опасений рецессии, вызванных проблемами в банковском секторе. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки заявил, что Credit Suisse станет следующим банком, который потерпит крах после американского Silicon Valley Bank (SVB). На этом фоне в среду стоимость акций швейцарского банка обновила исторический минимум, а инвесторы предпочитают отказываться от риска.

"По-прежнему остается много вопросов относительно того, насколько плохой окажется ситуация. На данный момент, пока не будет ясности, оборона лучше всего", — цитирует агентство Франс Пресс эксперта из инвестиционной компании 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan).

Валютные инвесторы также оценивают статистику из США. Так, цены производителей в этой стране по итогам февраля снизились на 0,1% в месячном выражении, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. А объем розничных продаж в США в феврале снизился на 0,4% по отношению к январю при ожидаемом снижении на 0,3%.