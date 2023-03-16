МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро, мало меняясь к юаню: стоимость американской валюты поднимается до 76,03 рубля, европейской — до 80,73 рублей, китайская торгуется по 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Российский рубль снизился на фоне падения цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 4 копейки, до 76,03 рубля, евро — на 50 копеек, до 80,73 рубля, юань торгуется у уровня предыдущего закрытия в 11 рублей.