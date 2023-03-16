МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг утром поднимается, следует из данных торгов. Рынки ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ключевой ставке после волатильности банковского сектора. Аналитики ждут повышения базовой ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов

По состоянию на 8.48 мск курс евро к доллару растет до 1,0609 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0575 доллара, курс доллара к иене снижается до 132,88 иены со 133,4 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,19%, до 104,45 пункта.

Позднее в четверг ЕЦБ объявит свое решение по ключевой ставке по итогам очередного заседания. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку до 3,5% с 3% годовых, что совпадает с заявлениями главы регулятора Кристин Лагард начала марта. Традиционно повышение ставки поддерживает стоимость национальной валюты.

Объявление итогов следует на следующий день после волатильности в банковском секторе Европы, когда акции швейцарского банка Credit Suisse обрушились в цене на 24%. Ранее главный акционер Credit Suisse саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления дополнительной финпомощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. Позднее Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов франков (примерно 53,7 миллиарда долларов). Фондовые индексы АТР снижаются, повторяя динамику Европы и США

Опасения по поводу банковского сектора США усилились на прошлой неделе, когда было объявлено о закрытии нескольких американских банков. Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) США, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов. Трейдеры опасаются, что причиной могла послужить политика ужесточения Федеральной резервной системы страны. С прошлого года Федрезерв поднимает ставку на фоне высокой инфляции, которая по-прежнему остается выше целевого уровня.

"У меня складывается впечатление, что торги очень эмоциональные. Поэтому инвесторы находятся в режиме повышенной готовности к любым новостям, которые могут разочаровать или как-то относиться к банкам", — считает аналитик Cresset Capital Джек Эблин (Jack Ablin), которого цитирует агентство Франс Пресс. Опасения по поводу банковского сектора вызвали волну волатильности на фондовых рынках и сопровождались падением стоимости сырья.