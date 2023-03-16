Евро растет к доллару перед решением по ставке ЕЦБ после волатильности банковского сектора
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг утром поднимается, следует из данных торгов. Рынки ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ключевой ставке после волатильности банковского сектора.
По состоянию на 8.48 мск курс евро к доллару растет до 1,0609 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0575 доллара, курс доллара к иене снижается до 132,88 иены со 133,4 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,19%, до 104,45 пункта.
Позднее в четверг ЕЦБ объявит свое решение по ключевой ставке по итогам очередного заседания. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку до 3,5% с 3% годовых, что совпадает с заявлениями главы регулятора Кристин Лагард начала марта. Традиционно повышение ставки поддерживает стоимость национальной валюты.
Объявление итогов следует на следующий день после волатильности в банковском секторе Европы, когда акции швейцарского банка Credit Suisse обрушились в цене на 24%. Ранее главный акционер Credit Suisse саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления дополнительной финпомощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. Позднее Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
Опасения по поводу банковского сектора США усилились на прошлой неделе, когда было объявлено о закрытии нескольких американских банков. Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) США, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов. Трейдеры опасаются, что причиной могла послужить политика ужесточения Федеральной резервной системы страны. С прошлого года Федрезерв поднимает ставку на фоне высокой инфляции, которая по-прежнему остается выше целевого уровня.
"У меня складывается впечатление, что торги очень эмоциональные. Поэтому инвесторы находятся в режиме повышенной готовности к любым новостям, которые могут разочаровать или как-то относиться к банкам", — считает аналитик Cresset Capital Джек Эблин (Jack Ablin), которого цитирует агентство Франс Пресс. Опасения по поводу банковского сектора вызвали волну волатильности на фондовых рынках и сопровождались падением стоимости сырья.
https://1prime.ru/Forex/20230316/840088021.html