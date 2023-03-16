МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Китайский юань укрепился в четверг на фоне признаков стабилизации рынка недвижимости, которые усилили ожидания восстановления экономики в целом. Назван сценарий, при котором нужно избавляться от долларов

В то же время инвесторы следят за проблемами в банковских системах других стран, которые могут заставить ФРС на следующей неделе сделать паузу в ужесточении денежно-кредитной политики.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на уровне 6,9149 против 6,868 в среду. На континентальном рынке пара открылась на 6,8931, а на момент написания статьи торговалась по 6,9028.

Согласно опубликованным в четверг данным, в феврале цены на первичном рынке жилья Китая росли самым быстрым темпом с июля 2021 года. Ранее вышедшие данные показали замедление сокращения продаж жилья, инвестиций в строительство и закладок, что стало сигналом о стабилизации сектора.

"Стабилизация рынка недвижимости должна укрепить ожидания восстановления экономики Китая и поддержать юань", сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чуэн.

В среду экономисты Goldman Sachs повысили прогноз роста ВВП Китая в этом году до 6% с 5,5%, мотивируя это быстрым оживлением и улучшением ситуации в секторе недвижимости. Ввод жилья в России снизился на 17 процентов в феврале

Вероятность мирового банковского кризиса, после того как вслед за крахом Silicon Valley Bank проблемы возникли у Credit Suisse, обусловила спрос на считающиеся активами-убежищами доллар США и японскую иену.

Инвесторы также ждут решения запланированного на следующую неделю заседания ФРС.

"Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация с Credit Suisse, — сказал трейдер одного из китайских банков. — Думаю, Федеральной резервной системе будет трудно продолжать агрессивно повышать ставки, и ожидаю роста юаня".

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз пика ставки ФРС до 5,25% с 5,5%, не ожидая повышения в марте на фоне проблем в банковской системе США.

Индекс доллара на момент написания статьи снизился до 104,498 от уровня закрытия среды 104,646. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,9009.