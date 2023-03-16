МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российская валюта днем резко ослабела и к доллару, и к евро, и к юаню, однако так же быстро откатилась от своих минимальных уровней: доллар вернулся на уровень ниже 77 рублей, евро — ближе к 81 рублю, а юань — ниже 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Назван сценарий, при котором нужно избавляться от долларов

Курс доллара с расчетами "завтра" к 12.35 мск растет на 45 копеек, до 76,43 рубля, юаня — на 6 копеек, до 11,06 рубля, курс евро — на 95 копеек, до 81,18 рубля.

При этом минутами ранее курс доллара на Московской бирже поднялся выше 77 рублей, впервые с 20 апреля (и достигал 77,49 рубля), а евро — выше 82 рублей, впервые с 21 апреля (достигал 82,62 рубля), юань дорожал до 11,21 рубля.