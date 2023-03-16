МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Швейцарскому банку Credit Suisse обещана первая и крупнейшая экстренная помощь глобальному банку с кризиса 2008 года, при этом проблемы в экономике Европы остаются, что может спровоцировать ослабление швейцарского франка к доллару до 5% на горизонте года, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Вливание денег в Credit Suisse не решит всех проблем, считает экономист

В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse, стоимость акций которого обвалилась на четверть по итогам среды, соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, а при необходимости Национальный банк Швейцарии (SNB) предоставит ему ликвидность. После этого Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США).

"Это первая и крупнейшая экстренная помощь глобальному банку с 2008 года. При этом пока это опцион, то есть право, которое в случае нормализации ситуации с оттоком вкладчиков может и не потребоваться. Главное — создать сейчас уверенность в безоговорочной поддержке проблемного института со стороны государства, чтобы локальный кризис доверия не перерос в глобальный кризис ликвидности", — сказал Зельцер.

Он добавил, что швейцарский франк смог отскочить почти на 1% на фоне анонса швейцарскими регуляторами поддержки Credit Suisse после обвального падения на 2% накануне.

"Однако, скорее всего, европейские проблемы не окончены, и к концу года макроэкономические модели допускают рост пары USD/CHF в область 0,97 при текущих 0,92, то есть франк, вероятно, ослабнет до 5% на горизонте года", — заключил аналитик.