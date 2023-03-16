МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Резкий провал курса рубля, произошедший в четверг около 12.30 мск, мог быть связан с расчетами по валютным фьючерсам на Московской бирже, когда кто-то мог попытаться "поймать" более выгодный курс, считает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой. Путин назвал основы ответственного бизнеса

Курс доллара на Московской бирже с 12.25 до 12.30 мск подскакивал на 1,3 рубля (+1,7%), а объем торгов в течение 10 минут с 12.20 мск 35 миллиардов рублей, что примерно в 17 раз выше обычного уровня. При этом в течение пяти минут курсы основных торгуемых валют успели обновить максимумы с прошлого апреля, но затем вернулись на прежние позиции. Курс доллара при этом максимально подскакивал до 77,49 рубля, евро – до 82,62 рубля, юаня – до 11,21 рубля.

"Причины падения рубля носят, полагаем, исключительно локальную природу. Сегодня — экспирация фьючерсов на пару USD/RUB, для чего используется фиксинг спот-курса по сделкам в период 12.25-12.30 мск. Именно в этот момент резко вырос спрос на валюту, что и обвалило рубль. И те, кто сохранял длинные позиции во фьючерсе, получили более выгодный курс фиксинга и неплохую дополнительную прибыль", — отмечает Полевой.

"Возможно, кто-то действительно тянул с исполнением сделок, привязанных к фиксингу. Но, возможно, речь идёт о банальном манипулировании рынком", — заключает он