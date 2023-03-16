МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Сбербанк запустил покупку и продажу наличных дирхамов Объединенных Арабских Эмиратов в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске, сообщает кредитная организация.
"Сбер расширил число офисов, где можно покупать и продавать валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — дирхамы. Напомним, что с февраля 2023 года любой желающий может купить наличные дирхамы в пяти московских офисах. Теперь такая опция доступна и жителям Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска", — говорится в сообщении.
В Сбербанке обещают, что если спрос на эту валюту будет расти, то банк рассмотрит возможность дальнейшего расширения сети офисов, уполномоченных работать с дирхамами.
"ОАЭ сегодня популярны как для деловых, так и для туристических поездок россиян. Поэтому очень удобно, что наличные дирхамы можно выгодно, быстро и легко приобрести напрямую за рубли", — отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/Forex/20230316/840097268.html
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