МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в четверг вечером, а после публикации решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) ненадолго переходил к снижению, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск курс евро к доллару растет до 1,0606 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0575 доллара. В районе 16.20 мск, через пять минут после публикации итогов заседания ЕЦБ, евро начал дешеветь к доллару, а затем в 16.30 мск снова перешел в плюс.

Курс доллара к иене на 18.31 мск снижается до 132,76 иены со 133,4 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,17%, до 104,46 пункта.

Европейский центробанк ранее в четверг сообщил, что по итогам мартовского заседания повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5%. Также регулятор улучшил свои прогнозы по инфляции и ВВП на текущий год.

Валютные трейдеры также оценивают американскую макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 11 марта, сократилось на 20 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 192 тысяч при ожидаемом снижении до 195 тысяч. А количество новых домов в США, строительство которых было начато в феврале, выросло на 9,8% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,45 миллиона, что оказалось лучше прогнозов.