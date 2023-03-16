МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 76,4 рубля и 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи.

ЕС

Раскрыты инструменты Евросоюза для предотвращения кризиса

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 42 копейки, до 76,4 рубля, юаня — на 9 копеек, до 11,09 рубля, евро — на 95 копеек, до 81,18 рубля.