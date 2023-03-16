Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 76,4 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 76,4 рубля, юань — до 11,09 рубля
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 76,4 рубля и 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 42 копейки, до 76,4 рубля, юаня — на 9 копеек, до 11,09 рубля, евро — на 95 копеек, до 81,18 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230316/840098620.html
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