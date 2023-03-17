МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы растет к доллару, снижается к евро и мало меняется к юаню: американская валюта дешевеет до 76,3 рубля, европейская дорожает до 81,2 рубля, китайская торгуется по 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперт назвал причины временного провала курса рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 10 копеек — до 76,3 рубля, евро растет на 2 копейки — до 81,2 рубля, юань торгуется у уровня предыдущего закрытия — 11,09 рубля.