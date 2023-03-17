МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в пятницу утром снижается на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. В США считают, что проблемы Credit Suisse носят изолированный характер

По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару растет до 1,0648 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0605 доллара, курс доллара к иене опускается до 133,09 иены со 133,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,29%, до 104,11 пункта.

На минувшей неделе одной из главных тем оказался кризис банковского сектора. На прошлой неделе в США закрылись несколько банков, что усилило опасения по поводу влияния жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Власти в связи с этим объявили о поддерживающих мерах. Затем волатильность перекинулась на европейские рынки, что затронуло швейцарский банк Credit Suisse.

В пятницу опасения ослабли, фондовые рынки показывают рост и инвесторы более склонны к риску. Доллар традиционно является более надежным активом, поэтому в случае ослабления неопределенности спрос на доллар снижается.

Тем не менее ситуация вокруг банковского сектора повлияла на ожидания по политике ФРС. Если ранее рынки закладывали повышение ключевой ставки ФРС в марте на 50 базисных пунктов, то теперь, по данным CME Group, 86,4% экспертов ждут повышение на 25 базисных пунктов, как в феврале. При этом 13,6% прогнозируют сохранение ставки на текущих 4,5-4,75% годовых.

Рынки обращают внимание и на итоги мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор накануне в четверг ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3% годовых. Центробанк также понизил прогноз годовой инфляции в еврозоне на текущий и следующий годы, а прогноз по ВВП был повышен на 2023 год, но понижен на 2024-2025 годы.