МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российская валюта слабо снижается в своей стоимости по отношению к доллару и юаню, при этом сильнее теряет к евро: доллар торгуется по 76,44 рубля, юань – по 11,1 рубля, евро – по 81,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль под грузом

Курс доллара с расчетами "завтра" к 10.39 мск растёт на 4 копейки, до 76,44 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,1 рубля, курс евро поднимался на 28 копеек, до 81,46 рубля.

Объем торгов долларом к текущему моменту составляет более 8,5 миллиарда рублей, юанем — превысил 13,4 миллиарда, евро — более 5 миллиардов рублей.

"Сегодня мы ожидаем, что торги валютой вернутся в прежнее русло. Полагаем, что торговая активность по итогам дня снизится к средненедельным значениям, а пара "доллар-рубль" продолжит постепенный рост в диапазоне 76-77 руб. Отметим, что рост будет носить сдержанный характер на фоне восстановления нефтяных котировок", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.