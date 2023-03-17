МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость евро растет к доллару после выхода окончательных данных о некотором замедлении инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Бумаги Сбербанка растут на десять процентов

По состоянию на 14.51 мск курс евро к доллару растет до 1,0625 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0605 доллара.

Курс доллара к иене в то же время опускается до 132,58 иены со 133,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, до 104,27 пункта.

Годовая инфляция, по окончательной оценке, по итогам февраля замедлилась в еврозоне до 8,5% с 8,6% месяцем ранее. Замедление инфляции при прочих равных позитивно для курса соответствующей валюты.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать вчерашнее решение Европейского центробанка повысить учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 3,5% годовых. Ужесточение монетарной политики также положительно влияет на национальную валюту.