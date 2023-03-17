МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ и Московская биржа думают над совершенствованием механизма торгов валютой, чтобы нейтрализовать широкие курсовые колебания рубля, которые могут возникать в моменты расчетов по валютным фьючерсам, следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в ходе пресс-конференции. Мосбиржа проанализирует резкое удешевление и восстановление рубля в четверг

Курс доллара на Московской бирже в четверг с 12.25 до 12.30 мск подскакивал на 1,3 рубля (+1,7%), а объем торгов в течение 10 минут с 12.20 мск превысил 35 миллиардов рублей, что примерно в 17 раз выше обычного уровня. При этом в течение пяти минут курсы основных торгуемых валют успели обновить максимумы с прошлого апреля, но затем вернулись на прежние позиции. Курс доллара при этом максимально подскакивал до 77,49 рубля, евро – до 82,62 рубля, юаня – до 11,21 рубля.

Участники рынка предположили, что это может быть связано с расчетами по валютным фьючерсам на пару доллар-рубль, для чего используется фиксинг спот-курса по сделкам как раз в период 12.25-12.30 мск.

"Мы сейчас вместе с биржей рассматриваем: может быть стоит совершенствовать дизайн торгов, для того, чтобы в том числе расширить время расчета фиксингов, для того, чтобы нейтрализовать такие колебания", — заявила глава ЦБ РФ.

"Несмотря на то, что это объясняется нормальной рыночной практикой, мы все равно пристально посмотрим на этот случай на предмет манипулирования, как рассматриваем любое аномальное поведение на рынке", — резюмировала она.

В четверг Московская биржа на соответствующий запрос РИА Новости ответила, что анализирует ситуацию резкого удешевления рубля и последовавшего восстановления им позиций во время фиксинга в связи с расчетами по валютным фьючерсам в четверг.