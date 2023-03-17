МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу снижается на фоне остающихся на низких уровнях котировок нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. "Тинькофф" в тестовом режиме возобновит торги иностранными бумагами

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.45 мск рос на 73 копейки, до 77,13 рубля, евро — на 80 копеек, до 81,98 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 9 копеек до 11,18 рубля, а объем торгов ими составлял 73,9 миллиарда рублей против 48 миллиардов по евро и 64,8 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 1%, юань – на 0,8%, евро – на 1%.

Рублевая цена нефти составляла около 5,6 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу продолжает дешеветь к доллару, евро и юаню в условиях ощутимо подешевевшей в последние дни нефти.

"Нефтяные цены остаются недалеко от установленных недавно многомесячных минимумов, что само по себе со временем будет сокращать выручку от российского экспорта, способствуя дальнейшему снижению курса рубля", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Причина ослабления рубля связана с возросшими рисками снижения профицита торгового баланса РФ. Это может произойти в случае наступления рецессии в мировой экономике (этого опасаются глобальные инвесторы), а значит, спрос на энергоресурсы может сократиться. Эти возросшие риски и привели к заметному падению стоимости Brent на этой неделе. Для России нефть является стратегическим товаром, в случае снижения цен объемы экспортной выручки могут упасть, а это приведет к сужению торгового профицита", — добавляет аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Стоимость нефти к 17.45 мск падала на 2,5% — до 72,8 доллара за баррель сорта Brent, пытаясь удержаться выше недавно обновленных минимумов с декабря 2021 года (71,67 доллара).

ПРОГНОЗЫ

Сейчас границы среднесрочных колебаний можно определить, как 75-77,5 рубля за доллар, оценивает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Ожидаем, что ближе к концу следующей недели начало продаж со стороны экспортеров окажет некоторую поддержку рублю. При достаточно стабильном курсе юаня к доллару, диапазон возможных его колебаний на Мосбирже расширился до 10,82-11,20 с рубля поддержкой в районе 11 рублей за юань", — добавляет он.

Текущее ослабление рубля выглядит временным, это, скорее следствие эмоциональной реакции рынка, полагает Джиоев.

"Долгосрочных причин для того, чтобы курс доллара к концу года подошел к 100-120 рублям, нет. Хотя не исключено, что в какие-то моменты курс может вырасти до уровня 80 рублей за доллар", — добавляет он.